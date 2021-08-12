المركزي يعلن وصول شحنة سيولة إلى مطار بنينا

12 أغسطس، 2021 1:16 ص
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مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أخبارليبيا24

أعلن مصرف ليبيا المركزي الأربعاء أن شحنة سيولة وصلت الأربعاء إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من طرابلس بقيمة 70 مليون دينار.

وأوضح المصرف المركزي بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن هذه الشحنة تنفيذًا لخطته في توفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا.

وذكر المركزي أنه خصص من هذه القيمة 50 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني و20 مليون لفروع مصرف الوحدة.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه مستمر في نقل شحنات أخرى بكافة مناطق ليبيا وهذه الشحنة لدعم فروع المصارف وتمكينها من صرف علاوة الأبناء نقداً.

12 أغسطس، 2021 1:16 ص
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