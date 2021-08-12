اللواء “444” يضبط متهمًا بقتل “16” مصريًا قرب بني وليد في 2016

12 أغسطس، 2021 10:57 م
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ضبط متهم_اللواء "444"
ضبط متهم_اللواء "444"

أخبارليبيا24

أعلن اللواء “444” قتال التابع لمنطقة طرابلس للعسكرية اليوم الخميس أن مفرزة خاصّة من مفارز “اللّواء تمكنت من القبض على مطلوب في قضية قتل “16”.

وأوضح اللواء عبر حسابه على “فيسبوك” أن المفرزة تمكنت من القبض على المدعو ( ح. أ ) المطلوب من النائب العام مساءَ أمس لقتله “16” مِصريّاً في ليبيا عام “2016” رمياً بالرّصاص في مدينة بني وليد.

وأشار اللواء “444” قتال إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وسيتم إحالته للنائب العام.

يشار إلى أن مصادر أكدت في 2016 أن حادثة الـ مقتل 16 مصريًا في بني وليد غرب ليبيا، جاءت كردة فعل على خلفية مقتل 3 ليبيين.

وأفادت المصادر أن سيارة كانت تقل 30 من المهاجرين، وبعد توقفهم بطريق النهر حصلت مشاجرة بين السائق والركاب انتهت بمقتل السائق ومرافقيه الإثنين.

وحاول المهاجرين الفرار بالسيارة فقامت مجموعة تابعة للمهربين، بتتبع السيارة وإطلاق النيران عليها ما أسفر عن مقتل 16 مصريا وفرار المتبقين.

12 أغسطس، 2021 10:57 م
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