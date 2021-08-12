الفارسي: أتوقع عقد جلسة مباشرة وقريبة لملتقى الحوار لحسم نقاط الخلاف بالقاعدة الدستورية 

أخبار ليبيا 24

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، إنها كانت ‏تتوقع أن تأتي جلسة ملتقى الحوار السياسي متوترة، ولكنها كانت ‏إيجابية وواقعية، وتؤسس لمرحلة من التوافق من أجل القاعدة ‏الدستورية المنظمة للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.‏

وأوضحت الفارسي عبر صفحتها بـ فيسبوك أنه خلال جلسة الملتقى أتيحت فرصة ‏لعرض المقترحات والتعليق عليها، وتوقعت أن تعقد جلسة مباشرة ‏قريبًا لحسم نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية، لإزالة مخاوف ‏جميع الأطراف الليبية وبث روح الثقة في مخرجات خارطة ‏الطريق.‏

وأكدت الفارسي أنه لابد للملتقى من الاتجاه إلى حلول واقعية، لرأب ‏التصدعات التي قد تعيق الوصول إلى الانتخابات في موعدها، ‏والمتمثلة في ضرورة التزام ملتقى الحوار بخارطة الطريق، وتضمين ‏مجلس النواب خارطة الطريق في الإعلان الدستوري، والتزام جميع ‏الأطراف السياسية توحيد المؤسسات، ومتابعة أعمال السلطات ‏التنفيذية.‏

وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي ينبغي أن يهتم بتوحيد المؤسسة ‏العسكرية وإجراءات المصالحة الوطني، وتهتم الحكومة بإزالة ‏الاحتقان الناتج عن ضعف الأداء وتعثر الخدمات، وأن يهتم ‏مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، فيما يتعلق بالالتزام ‏بوظائفها وخاصة اعتماد القوانين والتشريعات الميسرة للمرحلة ‏للوصول للانتخابات.‏