السيطرة على حريق بسيارة نقل وقود على طريق المطار في طرابلس

12 أغسطس، 2021 6:54 م
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ليبيا- اندلاع حريق بسيارة وقود في طرابلس

أخبار ليبيا24

نجحت فرق الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب بسيارة نقل وقود بمحطة وقود الفروسية الواقعة على طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت الهيئة، أن شائق السيارة خاطر بنفسه أثناء اندلاع الحريق بالصهريج داخل المحطة، حيث قاد السيارة إلى خارج المحطة ما منع وقود كارثة كبيرة داخل المحطة.

وأظهرت صور نشرتها الهيئة، على حسابها في موقع فيسبوك، احتراق سيارة نقل الوقود بالكامل جراء اندلاع الحريق فيها.

وأكدت الهيئة، أن الحريق لم يسفر عن وجود أي إصابات.

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12 أغسطس، 2021 6:54 م
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