البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يبحث أولوية المشاريع في طبرق

بحث تعزيز فرص الحصول على الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل

12 أغسطس، 2021 1:57 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال ورشة عمل استهدفت بلدية طبرق وعدد القطاعات التابعة لها.

وتناولت الورشة التي عقدت بمقر فندق باب طبرق أمس الاربعاء تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي (SLCRR) من خلال ورشة عمل تشاورية لتحديد المشاريع ذات الأولوية في مدينة طبرق.

وتم مناقشة تعزيز فرص الحصول على الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل وإنشاء المشاريع وتعزيز الأمن المجتمعي وسيادة القانون .

وحضر الوارشة أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ووكيل ديوان البلدية ومراقبي قطاعات المرافق والتعليم والكهرباء والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والثقافة والإصحاح البيئي والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

12 أغسطس، 2021 1:57 م
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