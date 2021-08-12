الأرصاد تتوقع اعتدالًا في الحرارة مصحوبًا برطوبة عالية

12 أغسطس، 2021 9:23 م
0
ليبيا- أحوال الطقس

أخبار ليبيا24

توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، حدوث اعتدال في درجات الحرارة بداية من الجمعة على المناطق الشمالية.

وأوضحت الأرصاد، أن الرياح تتحول إلى الشمال لتعتدل درجات الحرارة بداية من يوم غد الجمعة على مناطق الشمال الغربي والشرقي وتكون أكثر اعتدالا بداية الأسبوع.

ولفتت الأرصاد، إلى أن الاعتدال في الحرارة سيكون مصحوبًا بارتفاع واضح للرطوبة النسبية على السواحل وظهور لبعض السحب العابرة.

وذكرت أن الأجواء في مناطق الجنوب ستبقي دون أي تغير.

الوسوم
12 أغسطس، 2021 9:23 م
0

مقالات ذات صلة

ليبيا- النائب العام الصديق الصور يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح

النائب العام: غياب سلطات إنفاذ القانون في ازدياد عدد منظمات الجريمة بالمناطق الحدودية

12 أغسطس، 2021 9:04 م
أنفوغرافيك| أغلى 10 عملات في قارة أفريقيا

أنفوغرافيك| أغلى 10 عملات في قارة أفريقيا

12 أغسطس، 2021 8:34 م
ليبيا-حصر مقرات تابعة للزراعة بطرابلس

حصر مقرات تابعة للزراعة بطرابلس مشغولة من قبل مواطنين وجهات أخرى

12 أغسطس، 2021 8:19 م

بالفيديو| “نريد العدالة لمقتل أخي وزملائه”.. شقيق شهيد يطالب بالكشف عن هوية مُهاجمي بوابة سوسة قبل عشر سنوات

12 أغسطس، 2021 7:40 م
زر الذهاب إلى الأعلى