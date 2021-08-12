الأرصاد تتوقع اعتدالًا في الحرارة مصحوبًا برطوبة عالية

أخبار ليبيا24

توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، حدوث اعتدال في درجات الحرارة بداية من الجمعة على المناطق الشمالية.

وأوضحت الأرصاد، أن الرياح تتحول إلى الشمال لتعتدل درجات الحرارة بداية من يوم غد الجمعة على مناطق الشمال الغربي والشرقي وتكون أكثر اعتدالا بداية الأسبوع.

ولفتت الأرصاد، إلى أن الاعتدال في الحرارة سيكون مصحوبًا بارتفاع واضح للرطوبة النسبية على السواحل وظهور لبعض السحب العابرة.

وذكرت أن الأجواء في مناطق الجنوب ستبقي دون أي تغير.