إنفوغرافيك ا العقارب في ليبيا وأعراض لدغتها والتعامل معها

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

يوجد في ليبيا عشرة أنواع من العقارب، أخطرها نوعين:

1- عقرب فلسطين الأصفر

2- العقرب السمين

أعراض لدغة العقرب:

– ألم، ووخز، وتخدر مكان الإصابة

-صعوبة البلع

– عدم وضوح الرؤية

– تشنج

– زيادة إفراز اللعاب

– صعوبة التنفس

– حركة العين غير الطبيعية

– خدر يمتد بعيدا عن مكان اللدغ

التعامل مع اللدغات:

– تنظيف منطقة اللدغ بالماء والصابون

– تهدئة المصاب والحد من حركته

-مكان اللدغ على مستوى القلب أو أقل

– كمادات باردة على منطقة الإصابة

-مسكنات الألم ومضادات الالتهاب

أعراض إصابة الأطفال وكبار السن ومرضى القلب أو الرئة:

-التقيؤ

– التعرق

– سيلان اللعاب

– رغوة من الفم

– التبول أو التبرز اللاإرادي

– تشنج العضلات

عدم التحكم بعضلات الرأس والرقبة

– التورم