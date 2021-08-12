إنفوغرافيك ا العقارب في ليبيا وأعراض لدغتها والتعامل معها

12 أغسطس، 2021 10:47 م
6
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

يوجد في ليبيا عشرة أنواع من العقارب، أخطرها نوعين:
1- عقرب فلسطين الأصفر
2- العقرب السمين

أعراض لدغة العقرب:
– ألم، ووخز، وتخدر مكان الإصابة
-صعوبة البلع
– عدم وضوح الرؤية
– تشنج
– زيادة إفراز اللعاب
– صعوبة التنفس
– حركة العين غير الطبيعية
– خدر يمتد بعيدا عن مكان اللدغ

التعامل مع اللدغات:
– تنظيف منطقة اللدغ بالماء والصابون
– تهدئة المصاب والحد من حركته
-مكان اللدغ على مستوى القلب أو أقل
– كمادات باردة على منطقة الإصابة
-مسكنات الألم ومضادات الالتهاب

أعراض إصابة الأطفال وكبار السن ومرضى القلب أو الرئة:
-التقيؤ
– التعرق
– سيلان اللعاب
– رغوة من الفم
– التبول أو التبرز اللاإرادي
– تشنج العضلات
عدم التحكم بعضلات الرأس والرقبة
– التورم

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
12 أغسطس، 2021 10:47 م
6

مقالات ذات صلة

أنفوغرافيك| أغلى 10 عملات في قارة أفريقيا

أنفوغرافيك| أغلى 10 عملات في قارة أفريقيا

12 أغسطس، 2021 8:34 م

الدبيبة يحاول تقنين أوضاع الميليشيات داخل “5” وزارات

10 أغسطس، 2021 2:42 م
إنفوغرافيك_أخبار ليبيا24

إنفوغرافيك ا ميزانية حكومة الوحدة الوطنية في ثلاثة أشهر – ماذا تعادل عربياً؟!

10 أغسطس، 2021 12:36 ص

إيرادات النفط لشهر يونيو عام 2021

9 أغسطس، 2021 1:03 ص
زر الذهاب إلى الأعلى