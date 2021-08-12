إنفوغرافيك ا العقارب في ليبيا وأعراض لدغتها والتعامل معها
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
يوجد في ليبيا عشرة أنواع من العقارب، أخطرها نوعين:
1- عقرب فلسطين الأصفر
2- العقرب السمين
أعراض لدغة العقرب:
– ألم، ووخز، وتخدر مكان الإصابة
-صعوبة البلع
– عدم وضوح الرؤية
– تشنج
– زيادة إفراز اللعاب
– صعوبة التنفس
– حركة العين غير الطبيعية
– خدر يمتد بعيدا عن مكان اللدغ
التعامل مع اللدغات:
– تنظيف منطقة اللدغ بالماء والصابون
– تهدئة المصاب والحد من حركته
-مكان اللدغ على مستوى القلب أو أقل
– كمادات باردة على منطقة الإصابة
-مسكنات الألم ومضادات الالتهاب
أعراض إصابة الأطفال وكبار السن ومرضى القلب أو الرئة:
-التقيؤ
– التعرق
– سيلان اللعاب
– رغوة من الفم
– التبول أو التبرز اللاإرادي
– تشنج العضلات
عدم التحكم بعضلات الرأس والرقبة
– التورم