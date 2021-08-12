أنفوغرافيك| أغلى 10 عملات في قارة أفريقيا

12 أغسطس، 2021 8:34 م
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أنفوغرافيك| أغلى 10 عملات في قارة أفريقيا

أخبار ليبيا24- أنفوغرافيك

تصدر الدينار التونسي تلاه الدينار الليبي قائمة أغلى 10 عملات في قارة أفريقيا مقابل الدولار الأمريكي.

وتباينت أسعار صرف العملات الأفريقية مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات الأربعاء 11 أغسطس 2021 حيث بقي الدينار التونسي على قائمة العملات بـ 2.79 دينار مقابل الدولار الواحد، وبقي سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، بـ 4.54 دنانير.

وهذه إحصائية أغلى 10 عملات في قارة أفريقيا مقابل الدولار الأمريكي

-الدينار التونسي =2.79

-الدينار الليبي = 4.54

-سيدي غانا = 6.02

-الدرهم المغربي = 9.00

-بوتسوانا بولا = 11.15

-إريتريا ناكفا = 15.00

-راند جنوب أفريقيا = 14.63

-الجنيه المصري = 15.72

-كواشا زامبيا = 19.30

-الجنيه السوداني = 447.13

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12 أغسطس، 2021 8:34 م
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