أخبار ليبيا 24 تتحصل على أهم ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المغلق بين “المنفي” و”الكبير” المنفي لـ"الكبير" يجب تنفيذ كل بنود تقرير المراجعة الدولية وإلا سيدخل المعرقلين في قائمة العقوبات الدولية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مطلع أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقد اجتماع مغلق اليوم الخميس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير .

الصدر قال – في اتصال هاتفي لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن المنفي والكبير اتفقوا على فتح المقاصة المصرفية بين شرف وغرب البلاد الأسبوع المقبل، بعد استكمال الاجراءات المتعلقة بالمنظومة الموحدة.

ولفت المصدر أن الاجتماع خلص إلى أنه “سيتم تحويل قرابة 10 مليار دينار في حسابات المصارف التجارية التي يقع مجلس إدارتها في الشرق مثل التجاري الوطني والوحدة والتجارة والتنمية، وأيضًا رفع كل القيود عن قبول صكوك المقاصة بين المصارف ورفع سقف السحب”.

وأكد المصدر أن المنفي شدد على الكبير بضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال أسبوعين لتخفيف سعر الصرف إلى أقل من 4 دينار، أو إرجاعه كما كان قبل ذلك أي 3.70، وضرورة التنفيذ السريع لكل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالإصلاحات في القطاع المصرفي والسياسة المالية”.

وذكر المصدر أن المنفي نوه للكبير إلى أن تقرير المراجعة الدولية الذي سلم في السابع من يوليو، طالب بتنفيذ كل هذه الخطوات، وإلا سيدخل المعرقلين في قائمة العقوبات الدولية”.