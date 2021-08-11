لنقي: إفشال مسار القاعدة الدستورية من قبل قوى الأمر الواقع نتائجه وخيمة

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قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي السوم الأربعاء إن إفشال مسار القاعدة الدستورية من قبل قوى الأمر الواقع لعرقلة الانتخابات سيكون له نتائج وخيمة.

وأضافت لنقي أن تسويق البعض أن الأمور اليوم قد اختلفت عما كان الوضع عليه في نوفمبر الماضي ومن ثم هناك حاجة ماسة لتعديل خارطة الطريق، هو بداية الانهيار والتشظي وليس فقط الانقسام.

وأوضحت عض الملتقى أنه تم اختيار السلطة التنفيذية من أجل هدف واحد فقط وهو توحيد المؤسسات للإشراف على الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية.

ولفتت لنقي إلى أنه إذا فُتحت خارطة الطريق للتلاعب بدعوى التفسير من قبل وكلاء قوى الأمر الواقع فذلك يعني انتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية السياسية التي استندت على خارطة الطريق لاسيما أننا جميعا نعلم ما شاب عملية اختيارها من شبهات فساد.

وختمت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي :”تقويض خارطة الطريق يعني تقويض كل ما ترتب على هذا المسار، فليستعد الليبيون لما هو قادم”.