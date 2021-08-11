في اجتماع ملتقى الحوار.. سلطنة المسماري تقدم مقترحا للقاعدة الدستورية

أخبار ليبيا 24

قدمت عضو ملتقى الحوار السياسي، سلطنة المسماري، خلال جلسة الملتقى الافتراضي، اليوم الأربعاء، مقترحا بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المسماري أن المقترح الجديد سبق أن قدمه ما يقارب الـ 10 أعضاء من المنطقة الشرقية، ويؤكد على احترام خارطة الطريق، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن المقترح تضمن تعديلات على 10 مواد من مشروع القاعدة الدستورية، الذي قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، كما أنه طالب بإلغاء مادتين من المشروع.

ومن بين التعديلات، ذكرت المسماري المواد الأولى والثالثة والسادسة من الباب الأول الخاص بالسلطة التنفيذية، إضافة إلى المواد 26 و27 و29 الخاصة بقانون الانتخاب، شروط الترشح، واختصاصات رئيس الدولة.

وأوضحت أن المادة “27” الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المترشح إلى الانتخابات هي مادة “جدلية”، وسبب الخلاف الرئيسي بين أعضاء الملتقى.