ضبط أحد المتورطين في هجوم مسلح على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة وقوع أضرار مادية بالمنزل وتعريض حياة سكانه للخطر

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكنت عناصر الأمن التابعة لمديرية أمن جادو بالتنسيق مع مديرية أمن الجفارة من ضبط أحد المتورطين في واقعة إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة التابع لأمن جادو .

تعود بداية الواقعة إلى تقدم رئيس المركز ببلاغ لدى المديرية حول اعتداء شخصين على منزله، عبر إطلاق وابل من الرصاص، ما أدى إلى وقوع أضرار بواجهة المنزل، وعرض حياة من به للخطر .

وصدرت التعليمات من المديرية بالبحث والتحري لضبط الجناة، وتمكنت دورية الأمن من ضبط أحد الجناة بعد التأكد من مطابقة بيانات التبيلغ.

وفتح محضر بشأن الواقعة، بحضور رئيس مركز شرطة المجابرة، وبالتحقيق مع المتهم أقر بجريمته رفقة من كان معه، واتخدت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة، ولازال البحث والتحري مستمر لضبط الشخص الآخر.