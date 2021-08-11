ضبط أحد المتورطين في هجوم مسلح على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة

وقوع أضرار مادية بالمنزل وتعريض حياة سكانه للخطر

11 أغسطس، 2021 9:24 ص
22
أمن
أمن

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكنت عناصر الأمن التابعة لمديرية أمن جادو بالتنسيق مع مديرية أمن الجفارة من ضبط أحد المتورطين في واقعة إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة التابع لأمن جادو .

تعود بداية الواقعة إلى تقدم رئيس المركز ببلاغ لدى المديرية حول اعتداء شخصين على منزله، عبر إطلاق وابل من الرصاص، ما أدى إلى وقوع أضرار بواجهة المنزل، وعرض حياة من به للخطر .

وصدرت التعليمات من المديرية بالبحث والتحري لضبط الجناة، وتمكنت دورية الأمن من ضبط أحد الجناة بعد التأكد من مطابقة بيانات التبيلغ.

وفتح محضر بشأن الواقعة، بحضور رئيس مركز شرطة المجابرة، وبالتحقيق مع المتهم أقر بجريمته رفقة من كان معه، واتخدت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة، ولازال البحث والتحري مستمر لضبط الشخص الآخر.

11 أغسطس، 2021 9:24 ص
22

مقالات ذات صلة

خالد المشري

المشري : ” مهند” يستحق عرس أكبر لأنه حرر ليبيا بالمولوتوف

11 أغسطس، 2021 11:03 ص
حرائق غابات الجزائر

مصرع أكثر من “40” شخص بينهم جنود في حرائق غابات الجزائر

11 أغسطس، 2021 10:09 ص
مركز سبها الطبي

مركز سبها الطبي: أمصال لدغات العقرب للأطفال غير متوفرة

11 أغسطس، 2021 9:49 ص
إعدام مخلفات الحروب

اللجنة العسكرية تعلن البدء في تفجير “70” طن من مخلفات ‏الحروب

11 أغسطس، 2021 9:36 ص
زر الذهاب إلى الأعلى