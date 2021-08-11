شاب من زوارة يعود لأسرته بعد الإعلان عن اختفائه

11 أغسطس، 2021 7:03 م
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زوارة- الشاب "صابر سعود خمير"

أخبار ليبيا24

ذكرت، مديرية أمن زوارة، اليوم الأربعاء، أن الشاب “صابر سعود خمير” تواصل مع عائلته وهو طريقه إليهم بعد ساعات من نشر الإعلان عن اختفائه منذ يوم الثلاثاء.

ولم تبين المديرية، الأسباب التي أدت إلى اختفاء الشاب، والذي أعلنت مباشرتها في التحري عن مكان وجوده.

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، أعلنت، مديرية أمن زوارة، مباشرتها في التحري عنه بعد فقدان الاتصال به.

وقالت المديرية، في بيان، إن عائلة “سعود خمير” فقدت الاتصال بابنها “صابر”، الذي كان إلى عند الساعة السابعة صباحا من يوم الثلاثاء في مدينة صبراتة عندما كان يتجول في سيارته نوع “كيا” اللون “أسود”.

وأضافت المديرية، أنه اختفي بعد تلك الفترة والتحريات جارية للبحث عنه ومعرفة مكانه.

 

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11 أغسطس، 2021 7:03 م
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