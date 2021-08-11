سميو يؤكد مواصلة حملة التطعيمات ضد كورونا واستمرار توريد لقاحات جديدة

أخبار ليبيا24

أكد، مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، اليوم الأربعاء، على أن الحملات الاستثنائية لتلقي اللقاحات المضادة لكورونا، مستمرة في طرابلس وبنغازي وعدة مدن بغية تسريع وتيرة التطعيم ودعم المناعة المجتمعية.

وأوضح سميو، في تصريح لأخبار ليبيا 24، أنه انطلقت اليوم من خط المدينة الرياضية حملة التطعيمات في طرابلس بعد تخصيص 60 خطًا جديدًا، ومثلُها في بنغازي، بما تبقى من لقاح “سبوتنيك V” الروسي.

وأضاف سميو، أن الحملة ستستمر باللقاح الصيني كجرعة أولى، والتي أفرج عنها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ولفت سميو، إلى أنه في حال كان هناك استجابة كبيرة من المواطنين، فإنه سيتم استخدام 2 مليون جرعة كجرعة أولى، وذلك في انتظار وصول شحنات أخرى لإجراء الجرعة الثانية، أما في حال كان الإقبال ضعيفًا فإنه سيتم استخدام الشحنة كجرعتين “أولى وثانية”.

وأكد سميو، أن إجمالي عدد المُطعمين حاليًا ضد فيروس كورونا، بلغ 782,008، كما أكد أن مراكز التطعيم تواصل عملها للراغبين في الحصول على اللقاح.

وتوقّع، مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصول شحنة جديدة من لقاح “استرازينيكا” غدًا الخميس إلى ليبيا، والذي ستستخدم كجرعة ثانية للذين تحصلوا على جرعة أولى من اللقاح.

وكشف سميو، أن الشحنة تقدر بحوالي 116 ألف جرعة، كما متوقع وصول شحنات من لقاح “سينوفارم” و “فايزر” إلى ليبيا قريبًا”.