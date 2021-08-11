بليحق: أعضاء لجنة الصحة والبيئة يتابعون ملف توطين العلاج بالداخل

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأربعاء، إن عدد من أعضاء لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب يعقدون اجتماعا في طرابلس لمتابعة ملف توطين العلاج بالداخل.

وأضاف بليحق أن الاجتماع ناقش الآليات المتبعة لتسعير الخدمات الصحية والمعايير المتخذة في هذه التسعيرة وضرورة الإسراع في استكمال أعمال اللجنة المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس أن لهذه الخطوة أهمية قصوى في اعتماد سياسة شراء الخدمة التي تمكن القطاع الصحي من تسخير كافة الإمكانيات الوطنية في توطين العلاج بالداخل.

وأشار بليحق إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات والمتابعات التي تقوم بها لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب للملفات الأساسية لقطاع الصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.