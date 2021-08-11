بعد وفاة طفلين..مستشفى “براك العام” يعلن توفير أمصال لدغات العقارب

أخبارليبيا24

أعلن مستشفى براك العام عن وصول كمية من الأمصال المضادة للدغات العقارب تقدر بحوالي 45 مصل تم توفيرها من السوق المحلي من طرابلس بالرغم من عدم توفرها حتى لدى الشركات الخاصة.

ودعا مستشفى براك الشاطئ العام في بيان تابعته “أخبارليبيا24” جميع الحالات التي تتعرض للإصابة التوجه بسرعة إلى المستشفى، وعدم التأخير بالمريض لكي يتم إسعافه بوجه السرعة.

وناشد مستشفى براك العام جهاز الأمداد الطبي بسرعة توفير هذه الأمصال في هذا الوقت الحرج من الصيف رغم كافة الخطابات والمطالبات السابقة قبل دخول فصل الصيف ولكن دون جدوى.

يذكر أن طفلة توفيت اليوم في الشاطئ جراء تعرضها للدغة عقرب دون توفر أمصال، كما توفى طفل يدعى مرعي اليومين الماضيين إثر إصابته بلدغة عقرب.