بالفيديو | مأساة عائلة فقدت اثنين من أبنائها على يد عناصر “داعش” في بنغازي في حربهم ضد الإرهاب .. الحاج محمد ارحومة : داعش أفنى شباب أولادي

أخبار ليبيا 24

خسارة الابن صعبة، فما بالك باثنين في مرة واحدة، ألم وحرقة وحزن هكذا بدأ الحاج محمد ضوء ارحومة من سكان مدينة بنغازي حديثه لوكالة أخبار ليبيا 24 عندما كان يروي تفاصيل مقتل ابنائه خلال حرب قوات الجيش ضد الجماعات الإرهابية .

محسن وحسين أبناء الحاج محمد ارحومة، اللذان كان فارق الزمان بين فقدانهما أربعة أشهر فقط، خسرنا حسين الابن الأكبر بعدها محسن.

ويقول الحاج ارحومة أن حسين كان تابع لصنف الهندسة العسكرية وهو عسكري قديم من أيام نظام القذافي وكان متزوج ويعول، خسرته زوجته وأبنائه وأمه التي لازالت حزينة عليه إلى يومينا هذا .

الالتحاق بالجيش

وذكر أب المفقودين أنه ذات يوم تم استدعاء “حسين” من قبل قيادة الجيش للالتحاق بزملائه لمقاتلة الجماعات الإرهابية.

وتابع أنه جاء “حسين” إلينا وقال لنا يا أبي وأمي لقد تم استدعائي لمقاتلة الجماعات الإرهابية، وسألبي نداء الوطن، ومساعدة رفاقي في الجيش، طلبن منه عدم الذهاب والبقاء معنا، ومع أولاده الذين مازالوا صغار، لكنه أسر على الذهاب .

ولم تمضي أيام كثيرة، جاء خبر وفاة “حسين” ومعه ثلاثة من رفاقه في منطقة الهوراي غرب بنغازي، يصمت الحاج محمد ارحومة قليلًا والحزن يملأ عيناه، وبعدها يكمل أنه كان ورفاقه يحاولون إزالة لغم قامت الجماعات الإرهابية بزراعته في أحد المنازل .

تطوع بالجيش

وبخصوص ابنه الثاني، يقول الوالد إن “محسن” الابن الثاني في ترتيب الأبناء وكان يعمل نائب عريف في الشرطة بمديرية أمن المرج .

“حسين” تطوع بالجيش والتحق بالكتيبة “115” عقب وفاة شقيقه “محسن” وكان رامي صواريخ على دبابة وشارك في أغلب محاور القتال في بنغازي، للثأر لأخيه الذي كان قدوة له في الدفاع عن الوطن وحماية شرف الوطن .

وذكر الحاج محمد أنه كان على تواصل بالهاتف شبه يومي مع نجله الثاني “محسن” للاطمئنان عليه، وكان دائمًا ما يقوم بمواستنا على فقدان أخيه ويقول لنا الصبر فقد شارفت الجماعات الإرهابية على الانتهاء وسنأخذ بثأر كافة أنباء الوطن الذين راحوا على يد هذه الجماعة الفاسدة .

وصول خبر الوفاة

وفي أحد الأيام وبعد الاتصال به، رد أحد زملائه، وقال لي “محسن” أصيب ياعمي في يده وإصابته خفيفة وتم نقله إلى أحد المستشفيات .

على الفور ركبت السيارة وذهبت للمستشفيات العامة التي تم نقل جرحى الجيش لها، وخرج من المنزل ون أن أخبر أحد من أهالي، ورددت في نفسي، ربما كانت الإصابة خفيفة وسيعود معني للمنزل .

ورحت أبحث في المشافي وكل دار وكل غرفة عن ابني علني اجده أو اتحصل على خبر يفرحني، لكن وللآسف لم أجده رغم السؤل عنه وعن اسمه في كل المستشفيات .

وبكل حزن محاولًا إخفاء دموعه، قال الحاج محمد رفعت يدي لله “يالله يسر أمري ولا تعسره”، وعند نزل الليل وبعد البحث الطويل طلب مني الذهب إلى ثلاجة الموتي في المستشفيات ألم الفراق .

ورحت أبحث ولم أعرف كيف أسير وخطواتي كانت تترنح، وكلي أمل أن لا أجده في ثلاجة الموتي، وأنا ابني لايزال حي، ولكن قدر الله أنني وجدته في ثلاثة الموتي ووجدته مغسل ومكفن، وكانت إصابته بالغة ولم يتمكن الأطباء من فعل شئ لأنه وصل للمستشفى وقد فارق الحياة .

ويتابع ارحومة عندي الآن خمسة أبناء بعد فقدان “حسين ومحسن” ولكن الحزن يخيم على منزلنا، وخاصة زوجتي التي تنظر كل يوم لصور أبنائي وتقوم بحضنهم، فقد تغيرت حياتنا بالكامل بعد غيابهم، لافتًا إلى أن زوجة ابني حسين حزينة خاصة عند لقاء زوجتي، وكأن خبر وفاتهم وصلهم الآن، ولانملك شئ الآن سواء الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة .

وذكر أن رواتب أبنائي إلى الآن تصرف ولم تتوقف شهر واحد، مشيرًا إلى أن كل الحقوق التي منحتها قيادة الجيش لأفرادها من الذين لقوا حتفهم خلال حرب الكرامة تصلنا كاملة .

وفي ختام حديثه تمني الحاج محمد ضوء ارحومة الصحة والسلامة لكل مسؤول ومواطن يخاف على تراب ليبيا، ويحاول حمايتها من كل ظالم ومعتدي ودفع ماله ودمه في سبيل أن ينعم باقي الشعب في الأمن والأمان .