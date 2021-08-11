باشاغا: دور تركيا في ليبيا يساعدنا في تجاوز الأزمات

أخبار ليبيا 24

قال وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فتحي باشاغا، إن اللقاء الذي جمعه بالسفير التركي لدى طرابلس، مثمر وبناء .

باشاغا زعم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لقاء مثمر وبناء مع سعادة السفير التركي كنعان يلماز بطرابلس، بحثنا خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية”.

وأضاف “أكدنا على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تركيا في مساعدة البعثة الأممية لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق، وإحداث توافقات حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات؛ بما يعزز بناء دولة قوية موحدة قادرة على تجاوز الأزمات العميقة والمصطنعة؛ لينعم الوطن والمواطن بالاستقرار والازدهار” على حد قوله.