انطلاق الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد قبل قليل اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية لدى ليبيا؛ وذلك للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة.

يأتي هذا اللقاء عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام السادس عشر والسابع والعشرين والثلاثين من يوليو والثاني من أغسطس والتي أسفرت عن أربع مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية أنه يعتزم السفر إلى ليبيا للقاء شخصيات ليبية بشأن القاعدة الدستورية.

ولفت إلى أن 24 ديسمبر يبعد 134 يوم، منوها أن الجمود وعدم التوصل للاتفاق سيؤدي لحرمان الشعب الليبي من استعادة الشرعية المفقودة .

وكانت لجنة التوافقات قد اختتمت مداولاتها التي جرت على مدار أربعة أيام في يوليو الماضي ما أسفر عن أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.