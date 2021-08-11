انتشال 9 جثث مجهولة الهوية في ترهونة

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام بهيئة البحث عن المفقودين عبد العزيز الجعفري إنه تم انتشال تسعة جثث مجهولة الهوية بمشروع الـ 5 كيلو في ترهونة.

وأوضح الجعفري لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأربعاء، أنه أثناء عملية التمشيط تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات تسعة أشخاص.

وأشار مدير مكتب الإعلام في الهيئة إلى أنه تم انتشال الجثث ونقلها إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف الجعفري، أن عمل الهيئة مستمر حتى ننتهي من تمشيط المنطقة بالكامل، مشيراً إلى أن فرق البحث تتعامل مع كافة البلاغات من المواطنين بجديه، وتنتقل إلى عين المكان فور تلقيها البلاغات.