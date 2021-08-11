الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر غياب الرؤية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة

أخبار ليبيا 24

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا استنكارها الشديد لغياب الرؤية الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منهجي منظم.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن فئة ذوي الإعاقة تشهد تزايداً مضطرداً بسبب الحروب والنزاعات المسلحة والحوادث المرورية، وغياب البنية التحتية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة العمل على إعداد برنامج وطني يكفل ضمان تمكين ذوي الإعاقة المهمشة من نيل حقوقها والسعي إلى إدماجها في مؤسسات المجتمع، وتسهيل تقديم الخدمات لها.