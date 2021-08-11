الموارد المائية توضح سبب جفاف بحيرة سد وداي كعام أكبر السدود الترابية في العالم

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أرجعت، وزارة الموارد المائية، السبب وراء الجفاف الحاصل في بحيرة سد وادي كعام إلى قلة سقوط الأمطار خلال عامي 2020 و2021، وعدم وجود أي فيضان للوادي الذي يُغذي بحيرة السد، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة صيف هذا العام، مما أدى إلى زيادة نسبة التبخر في البحيرة وجفافها بالكامل.

وأثارت صور، جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، من أن يكون جفاف البحيرة ناتج عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري .

ونقلت الوزارة عن الخبير والجيولوجي، المهندس عبدالسلام العيلة، إن جفاف البحيرة ناتج عن قلة سقوط الأمطار وعدم وجود أي فيضان للوادي الذي يُغذي البحيرة بالمياه.

وتقع البحيرة في منطقة كعام بعد 140 كلم شرق طرابلس وهو أكبر سد ترابي في العالم، وهو عبارة عن بحيرة ضخمة من مياه الأمطار.