المنقوش تدعو للتصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر

أخبار ليبيا24

ناقشت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، مع النائب العام، الصديق الصور، ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وسُبل التصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر.

وقالت المنقوش، في تصريح على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، إنها بحثت مع الصور ملف ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تشكله من تهديد للأمن القومي الليبي والتوزيع الديموغرافي للسكان.

وأضافت، أن اللقاء تطرق إلى ما تتداوله بعض المنظمات الدولية من تقارير حول إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين في بعض مراكز الإيواء وخاصة الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء.

وذكرت وزيرة الخارجية، أنها قابلت حالتين من المهاجرين غير الشرعيين، كانتا قد تعرضتا للإساءة والاحتجاز لمدة 3 سنوات على يد عصابة دولية تمتهن هذا العمل اللا إنساني.

وشددت المنقوش، على أهمية وضرورة إيجاد السُبل الكفيلة بالتصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر، باعتبار ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وليست مقصدًا ولا مصدرًا لهم.

كما شددت، على أهمية التعاون والتنسيق بين مكتب النائب العام ووزارة الخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك دول الجوار الليبي، لوضع استراتيجية شاملة لتأمين الحدود للحد من هذه الظاهرة، وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى كالتهريب والجريمة المنظمة.