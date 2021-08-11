المشري : ” مهند” يستحق عرس أكبر لأنه حرر ليبيا بالمولوتوف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد الإخواني خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الاعتراضات التي وجهت له بسبب حفل زفاف نجله الذي كان في فترة حظر التجوال المقررة بسبب فيروس كورونا المستجد،

وبرر المشري الحفل الصاخب الذي عقده لابنه قائلا “مهند الذي ذاق عذابات فقد الأب لمدة ستة سنوات حيث ولد بعد اعتقالي ظلماً في السجون بأربعة أشهر، ولم أره إلا بعد ست سنوات”.

وأضاف خلال تسجيل صوتي له، أن ابنه وقت ثورة 2011 كان عمره 14 عاما، ووقتها كان يشارك في تحرير ليبيا عبر تعبئة زجاجات المولوتوف، وإلقائها على قوات نظام معمر القذافي.

وظهرت على حفل الزفاف مظاهر الثراء بما لا يتناسب لامع وظيفة ولا راتب المشري الذي يتقاضى 15 ألف دينار ليبي شهريا (3300) دولار أمريكي، زاعمًا أن السيارة التي استخدمت في العرس مستعارة من أحد الأصدقاء، وليست مملوكة له.

وأحيا الحفل في قاعة النساء بحضور حوالي 350 سيدة كل من الفنانتين الشعبيتن “رحاب وفاطمة” وفرقة شعبية نسائية تسمى “زمزامات حتيرة”، أما فستان الزفاف فقد كان من تصميم “ريڤا” والحذاء من “مايكل كورس” والتاج من “شوارفسكي” وطاقمين ألماس من مجوهرات “قاجة”، أما العشاء فقد كان من “شموع آت هوم”، وفقًا لصحيفة المرصد .

يذكر أن هذه المخالفة ليست الأولى للمسؤولين الليبيين، بعد وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، الذي أقام زفاف نجله في ذروة الوباء في سبتمبر الماضي.