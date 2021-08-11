اللجنة العسكرية تعلن البدء في تفجير “70” طن من مخلفات ‏الحروب تفجير المخلفات سيستمر على امتداد نحو ‏أسبوع بمعدل 3 أطنان يوميًا

أخبار ليبيا 24

أكد عضو اللجنة الفنية باللجنة العسكرية “5+5” محمد الترجمان، البدء اليوم الأربعاء في عملية تفجير وإعدام مخلفات الحروب التي يفوق وزنها ‏‏70 طنا .

الترجمان أوضح أن عملية تفجير المخلفات ستستمر على امتداد نحو ‏أسبوع، بمعدل 3 أطنان في تفجرين أو ثلاثة يوميًا بين الساعة 12 ‏و13 ظهرًا‎.‎

وأضاف “عمليات إعدام المتفجرات توقفت بسبب الانفجار ‏الذي حدث في الكلية الجوية بمصراتة في مايو من العام الماضي، وما ‏تطلبه الأمر من استخراج البقايا العالقة من المتفجرات وتجميعها ‏وتجهيزها للتفجير”‏‎.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، أن ‏المدى الكامل للتلوث بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات ‏الحرب في ليبيا لا تزال غير معروفة بسبب أحداث 2011م والحرب ‏التي استمرت عشر سنوات‎.‎

وذكرت الخارجية الأمريكية أنها عملت مع شركائها في العام ‏‏2020م على نزع 362 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، وتدمير ‏أكثر من 16 طناً من الذخائر غير الآمنة، والاستجابة لـ319 مهمة ‏تحديد مواقع التخلص من الذخائر المتفجرة‎.‎