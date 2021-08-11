العامة للكهرباء تعلن خروج وحدتين بمحطة الخمس البخارية

أخبار ليبيا 24

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن خروج الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الخمس البخارية، وذلك بسبب توقف مسخن الهواء الدوار.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قدرة الوحدة الإنتاجية تصل إلى 80 ميجاوات، مؤكدة أن العمل متواصل لصيانتها وإعادتها إلى الشبكة الكهربائية العامة.

كما أعلنت الشركة عن خروج الوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الخمس بقدرة 100 ميجاوات، وذلك بسبب تسريب في أنابيب الغلاية، مشيرة أنه يتم العمل على صيانتها ومن المتوقع الدخول بها على الشبكة العامة يوم السبت المقبل.