الزناتي يتفق مع الصحة العالمية على توفير 3 مصانع أكسجين

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، اتفاقا مع ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا، إليزابيت هوف، على توفير ثلاث مصانع للأكسجين بالتنسيق مع الجانب الإيطالي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الزناتي بمقر الوزارة بطرابلس، بحث آلية التنسيق وتكثيف الجهود لمجابهة فيروس كورونا، إضافة إلى استعراض ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية، مع تحديد الأولويات التي تواجه مراكز العزل والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما تم التنسيق للتعاون في وضع استراتيجية لتطوير النظام الصحي تشمل الإسعاف والطوارئ والمستشفيات القروية، وإعداد استراتيجية لصحة الطفل، والأمراض النفسية، مع التنسيق للتعاون على توفير أدوية مرضى الإيدز لمدة ستة أشهر.