الرقابة تفرج عن 2 مليون جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني

أخبار ليبيا24

أعلن، مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، اليوم الأربعاء، الإفراج عن نحو 2 مليون جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني، والتي جرى توريدها خلال الأيام الماضية إلى ليبيا.

وقال الزيات، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن الإفراج عن الجرعات جاء بعد خضوعها للإجراءات المختبرية بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي، والتي أظهرت نتائجه بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشريًا.

وأوضح الزيات، أن مفتشي المركز أشرفوا على توريد الشحنة، وتابعوا تخزينها، وتم سحب عينات منها واخضاعها للرقابة لإظهار نتائجه بما يطابق الاشتراطات الصحية المعتمدة.