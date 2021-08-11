الدغيلي: لجنة التوافقات لم تركز على نقاط الخلاف ومقترحاتها تتعارض مع خارطة الطريق

أخبار ليبيا 24

قالت، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، سلوى الدغيلي، إن مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية تتعارض مع خارطة الطريق، ومع اللجنة القانونية.

وأوضحت الدغيلي في تغريدة لها عبر صفحتها بـ تويتر، اليوم الأربعاء، أن اللجنة القانونية بدأت بسبعة مقترحات وانتهت بمقترح وحيدة مع التحفظ على عدد النقاط.

وأشارت الدغيلي إلى أن لجنة التوافقات لم تركز على نقاط الخلاف لتضع تصورا للتوافق حولها بل بدأت عملها بـ 4 مقترحات وانتهت بـ 4 مقترحات منوهة أنها تتعارض مع بعضها البعض.