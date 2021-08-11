الجراري: طالبنا الجانب المصري بتسهيل حركة تنقل الليبيين

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، اليوم الأربعاء، أنه ستكون هناك زيارات متبادلة بين الجمارك الليبية والمصرية، موضحا بأنه تم مطالبة الجانب المصري أكثر من مرة لتسهيل حركة التنقل للمواطنين الليبيين لتخفيف من معاناتهم.

وقال الجراري في تصريح خاص لـ أخبارليبيا24 أنه على الجانب المصري إلغاء رسوم الدخول المفروضة على المواطنين الليبيين والتي تقدر بـ 350 جنيه مصري أي ما يعادل 25 دولار، مشيرا إلى أن المواطنين الليبيين يبقون في الحظيرة الجمركية لأكثر من 5 ساعات.

وطالب الجراري بضرورة تسهيل إجراءات دخول السيارات الليبية وحركة المواطنين من الجانبين الليبي والمصري، مطالبا الجانب المصري بالسماح بدخول السيارات الخاصة بالليبيين والعودة إلى الاتفاقية السابقة الموقعة بين الجانبين في 1990م.

وأوضح الجراري أن الازدحام في الحدود الليبية المصرية يصل إلى دخول أكثر من 200 شاحنة يومياً وسط إجراءات معقدة آملا تخفيفها.

كما طالب الجراري بالسماح بدخول سيارات الإسعاف الليبية التي تنقل المرضى الليبيين بالدخول مباشرة بدلا من نقل المريض من سيارة إسعاف ليبية إلى سيارة إسعاف مصرية الأمر الذي تسبب في وفاة عدد منهم.

وأوضح الجراري أنه طالب الجانب المصري بفتح مطار القاهرة أمام الطيران الليبي، مشيرا إلى أن الجانب المصري تجاوب لتكون هنالك زيارات قادمة متبادلة بين الجمارك الليبية والمصرية والتي ستكون لصالح المواطنين.