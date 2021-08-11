استمرار تعليق الدراسة بغرب ليبيا بسبب كورونا

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أعلن، وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى المقريف، اليوم الأربعاء، استمرار تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى أمساعد وبلديات الجنوب الشرقي.

يأتي ذلك، فيما أعلنت الحكومة، الثلاثاء، استمرار إجراءات تطبيق حظر التجول الجزئي المُطبق منذ أسبوعين في غرب البلاد، لعدم استقرار الوضع الوبائي.

وأوضح الوزير، أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع وزير الصحة، والذي أكد على أهمية الاستمرار في منع التجمعات والإغلاق خلال الأسبوع المُقبل حتى استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأضاف المقريف، أنه سيتم الاستفادة من الأسبوع المقبل في تقييم جهوزية كافة المؤسسات التعليمية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكافة المراقبات التعليمية.

وأكد، أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة الأربعاء القادم لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار عودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، من عدمه.