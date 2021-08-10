وفاء الكيلاني: رفع مرتبات أصحاب المعاشات الضمانية سيتم على مرحلتين

أخبارليبيا24

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، إن رفع مرتبات أصحاب المعاشات الضمانية سيتم على مرحلتين.

وأضافت الكيلاني في تصريحات صحفية أن المرحلة الأولى تشمل رفع معاشات فئة المتقاعدين قبل العام 2011 والتي يتقاضى فيها المتقاعدين أو ورثة هذه المرتبات مبلغ 450 دينار وتعديلها للحد الأقصى من جدول المرتبات الحالي بقيمة 750 دينار.

وأوضحت أن المرحلة الثانية وهي رفع قيمة المعاشات الضمانية بشكل عام وفق نتائج لجنة دراسة تعديل المرتبات الضمانية مشيرة إلى لم يتم تحديد القيمة حتى الآن.