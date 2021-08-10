وفاء الكيلاني: رفع مرتبات أصحاب المعاشات الضمانية سيتم على مرحلتين

وفاء الكيلاني: رفع مرتبات أصحاب المعاشات الضمانية سيتم على مرحلتين
أخبارليبيا24
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، إن رفع مرتبات أصحاب المعاشات الضمانية سيتم على مرحلتين.
وأضافت الكيلاني في تصريحات صحفية أن المرحلة الأولى تشمل رفع معاشات فئة المتقاعدين قبل العام 2011 والتي يتقاضى فيها المتقاعدين أو ورثة هذه المرتبات مبلغ 450 دينار وتعديلها للحد الأقصى من جدول المرتبات الحالي بقيمة 750 دينار.
وأوضحت أن المرحلة الثانية وهي رفع قيمة المعاشات الضمانية بشكل عام وفق نتائج لجنة دراسة تعديل المرتبات الضمانية مشيرة إلى لم يتم تحديد القيمة حتى الآن.