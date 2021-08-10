وزارة الاقتصاد تطالب التجار والموردين تثبيت الأسعار بهامش ربح معقول

أخبارليبيا24

طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية كافة التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بهامش ربح مقبول.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لظروف المرحلة الحالية لما في ذلك من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني، وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنه في حال عدم الالتزام بما ورد فإنها ستقوم بكافة الإجراءات القانونية من إصدار القرارات اللازمة لتصحيح المسار والتي تكفل تثبيت الأسعار ومراقبتها، وكبح جماح الاستغلاليين الذين ينهشون الوطن والمواطن واقتصاد البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل بكل ما أوتيت من صلاحيات على تنفيذ ذلك عن طريق كافة الأجهزة والجهات الضبطية والرقابية والأمنية وتفعيل القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.

وأفادت أن هدفها عدم استغلال الظروف للجشع والطمع الذي ينحدر إلى عدم المسؤولية الوطنية والحضارية

وغيرها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس سلبا على الجميع.