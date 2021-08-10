نجل السويحلي: لن نقبل بأي استحقاق انتخابي في وجود “حفتر” وعصابته بعد تأكيد حفتر أن الجيش سيظل صامدًا أمام المؤامرات التي تُحاك حوله .. نجل السويحلي يرد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال بشير نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري للدولة السابق، إن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر يرفض الخضوع لأي سلطة ويوجه ضربة أخرى للانتخابات، على حد زعمه.

وزعم بشير السويحلي أن حفتر في استعراض عسكري يرفض الخضوع لإي سلطة، ويوجه ضربة أخرى للانتخابات باستعراضه وتصريحاته، وإنشائه لمكتب سياسي تابع له برئاسة عبد الله الثني” على حد إدعائه.

وكتب نجل الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبر حسابه على “تويتر”، “لن نقبل بعد اليوم بأي تهديدات، كما أننا نحن أيضا لن نقبل الآن بأي استحقاق انتخابي في ظل هذا المناخ ووجود هذا المتمرد وعصابته” على حد قوله.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أكد أمس الإثنين، على صمود الجيش الوطني وبقائه شامخًا أمام المؤامرات التي تُحاك حوله.

أتى ذلك في في كلمة ألقاها باحتفالية للقوات المسلحة بالذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي.

وقال حفتر، “إن الجيش الوطني سيظل صامدًا شامخًا مهمة بلغت حنكة الكائدين وتألقهم في المراوغة والخداع باسم المدنية أو غيرها”، لافتًا إلى أن الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق”.

يشار إلى أن “بشير السويحلي” هدد في التصريحات سابق له بأنه سيتم الاستعانة بمن يساعدهم على صدّ قوات الجيش، مؤكدا أنهم سيتعاملون مع جميع الدول في هذا الصدد، وأن كل الخيارات مفتوحة الآن .