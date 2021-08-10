منظمة ضحايا تطالب الحكومة والنائب العام بتحمل مسؤولياتهما تجاه اختفاء رضا الفريطيس

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طالبت، منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، رئيس حكومة الوحدة والنائب العام ووزير الداخلية، بتحمّل مسؤولياتهم بالكشف عن مصير، رئيس ديوان الحكومة في بنغازي، رضا فرج الفريطيس، المختطف منذ أسبوع وسط العاصمة طرابلس.

وأعربت المنظمة، الإثنين، عن إدانتها لاستمرار الإخفاء القسري لـ الفريطيس، والذي تمّ اختطافه من قبل مجهولين بمنطقة الظهرة.

وجددت المنظمة، إدانة واقعة الاختطاف، وذكّرت الخاطفين بأن هذه الأفعال هي أفعال إجرامية تعاقب عليها التشريعات المحلية، وحمّلتهم المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطف.

وأكدت المنظمة، أن أي قبض أو تقييد للحرية لأي شخص كان، يجب أن يكون وفقًا لصحيح القانون مع مُراعاة المبادئ العامة لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك، فيما بحث النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين أعطية القطراني، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري، خطوات الجهاز في سبيل استجلاء الأمر حول الإخفاء القسري لـ الفريطيس.

ودعا القطراني، جميع الأجهزة المعنية إلى بذل كل الجهود، للكشف عن مصير الفريطيس في أسرع وقت، وتقديم كل من كان له يد في واقعة إخفائه إلى العدالة.