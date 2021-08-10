غدا .. لجنة الـ (75) تصوت على مقترحات القاعدة الدستورية النظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعقد غدًا الأربعاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جلسة افتراضية عبر دوائر الفيديو المغلقة لأعضاء ملتقي الحوار، وذلك لمناقشة مخرجات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية للازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

ونشرت البعثة في وقت سابق بيانا جاء فيه : إن اجتماع ملتقى الحوار السياسي القادم سيخصص للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة، وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو و2 أغسطس والتي أسفرت عن 4 مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

وأكدت البعثة أن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش أحال في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

ونبه كوبيش في رسالته أعضاء ملتقى الحوار إلى أن لجنة التوافقات توصلت إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت على مقترحات القاعدة الدستورية، مؤكدا لهم أنه عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

يشار إلى أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، قد اختتمت ، مداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات دون التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح توفيقي واحد، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد منسق البعثة ريزدون زنينيغا، الأسبوع الماضي .