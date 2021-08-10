تسيير أولى شحنات الوقود من مستودع مصراتة النفطي إلى سرت

أخبارليبيا24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الثلاثاء أنه تم تسيير أولى شحنات من الوقود والتي تقدر بنحو 240 ألف لتر بنزين و110 لتر من الديزل انطلاقاً من مستودع مصراتة النفطي إلى مدينة سرت.

وأكدت شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط أن تسيير شحنات الوقود تم عقب فتح الطريق الساحلي من اجل وصول الوقود للمواطن البسيط بالمدينة.

وأوضحت الشركة أن استئناف عودة عمليات التزويد جاء بعد توقف دام لأكثر من سنتين ونيف، مشيرة على أن عمليات التزويد مستمرة لكل بلديات ومناطق ليبيا من أجل رفع المعاناة عن المواطن.

وكانت بلدية سرت، أكدت اليوم الثلاثاء، أن إمدادات الوقود من مستودعات المنطقة الوسطى ستستمر بشكل طبيعي.

وقالت البلدية، إنها تتابع دخول إمدادات الوقود من مستودعات المنطقة الوسطى وتنوه إلى أنها ستستمر بشكل طبيعي ولا داعي للازدحام أمام المحطات.

ووجهت البلدية، الشكر إلى لجنة الترتيبات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة، وإلى وكل الوطنيين الذين ساهموا في رفع المعاناة.

كما وجهت الشكر إلى المستخدمين في مستودع راس المنقار، والذين ساهموا في تأمين وصول الوقود خلال المدة الماضية.