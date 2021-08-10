بلدية سرت تؤكد تدفق امدادات الوقود بشكل طبيعي

10 أغسطس، 2021 1:44 م
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ليبيا- تدفق امدادات الوقود إلى سرت

أخبار ليبيا24

أكدت، بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، أن امدادات الوقود من مستودعات المنطقة الوسطي ستستمر بشكل طبيعي.

وقالت البلدية، إنها تتابع دخول امدادات الوقود من مستودعات المنطقة الوسطي وتنوه إلى أنها ستستمر بشكل طبيعي ولا داعي للازدحام أمام المحطات.

ووجهت البلدية، الشكر إلى لجنة الترتيبات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة، وإلى وكل الوطنين الذين ساهموا في رفع المعاناة.

كما وجهت الشكر إلى المستخدمين في مستودع راس المنقار، والذين ساهموا في تأمين وصول الوقود خلال المدة الماضية.

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10 أغسطس، 2021 1:44 م
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