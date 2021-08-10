الواحة للنفط تفقد نسبة كبيرة من إنتاجها

بسبب حدوث تسرب .. الفاقد وصل إلى مستوى 70 ألف برميل

10 أغسطس، 2021 6:26 م
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الواحة للنفط
الواحة للنفط

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن بدء الفرق الفنية بشركة “الواحة” في خفض إنتاج حقل جالو تدريجيًا، حتى يصل الفاقد إلى مستوى 70 ألف برميل؛ وذلك بسبب حدوث تسرب، في خط النفط الرابط بين حقل جالو النفطي والواحة.

وأعلنت المؤسسة، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أن عملية خفض الإنتاج ستُمكّن المهندسين من السيطرة على تسرب خط 30 بوصة، الرابط بين حقلي جالو والواحة، دون الإشارة إلى فترة الصيانة.

وطالبة الوطنية للنفط في بيانها، بضرورة صرف ميزانيات المؤسسة والشركات التابعة لها؛ لتتمكّن من إنجاز مهامها والحفاظ على مستويات الإنتاج، داعيًا وزارتي النفط والغاز والمالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

10 أغسطس، 2021 6:26 م
19

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