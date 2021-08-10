القطراني يستعرض سبل دخول العمالة المصرية

أخبارليبيا24

استعرض النائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني اليوم الثلاثاء السبل الكفيلة لتسهيل اجراءات دخول العمالة المصرية وتنظيم تواجدها بالأراضي الليبية بحسب حاجة السوق.

وناقش القطراني خلال لقاءه القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى في طرابلس تنظيم عمل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وبحث النائب الأول والقائم بأعمال السفارة المصرية بحضور المسؤول عن الملف الليبي بوزارة الخارجية المصرية محمد ثروت عدد من الملفات.

وثمن القطراني دور جمهورية مصر العربية ودعمها الجاد لملف المصالحة ولوقوفها الدائم مع الأمة الليبية النابع من العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين.