العثور على مواطن من زوارة جثة هامدة بعد اختفائه ليومين

10 أغسطس، 2021 10:49 ص
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ليبيا- صورة متداولة للمواطن خالد بشير عبزة الذي وجد مقتولا بمنطقة الجميل

أخبار ليبيا24

عثرت أجهزة الأمن، بزوارة غرب ليبيا، على المواطن خالد بشير عبزة، الذي اختفى منذ يومين، جثة هامدة على قارعة الطريق بمنطقة الزرير في الجميل.

وبعد اختفائه ليومين، أعلنت مديرية أمن زوارة، الإثنين، أنه تم العثور عليه مقتولًا ومرمي على قارعة الطريق بمدينة الجميل وبالتحديد بمنطقة الزرير.

وأوضحت المديرية، أن المواطن خالد بشير عبزة اختفي، يوم السبت الماضي، وانقطعت الاتصالات معه، واستمر البحث عنه إلى أن وجد يوم الإثنين مقتولًا.

ونشرت حسابات على منصات التواصل صورة للمجني عليه، حيث أفادت بأنه يبلغ من العمر 55 عامًا ويعمل سائقًا لسيارة أجرى.

وأكدت المديرية، أن التحقيقات مستمرة من قبل النيابة العامة وبحضور ضباط من مديرية أمن زوارة، لمعرفة ملابسات القضية ومعرفة الجناة.

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10 أغسطس، 2021 10:49 ص
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