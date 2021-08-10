الدبيبة يقرر مد حظر التجول الجزئي

تمديد الحظر بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي دون تحدد موعد نهايته

10 أغسطس، 2021 1:58 م
16
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أصدر  رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزيري الداخلية والحكم المحلي باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي .

وأرجع رئيس الحكومة  مد حظر التجول الجزئي إلى توصية لوزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي، دون أن يحدد موعد نهاية الحظر.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة قرر الخميس الماضي، فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت، والأحد، والإثنين، وبعدها يعود العمل بالقرار رقم 228 للعام 2021.

وفي يوليو الماضي، قرّرت الحكومة فرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن «يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه»، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021 .

10 أغسطس، 2021 1:58 م
16

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