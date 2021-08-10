الدبيبة يحاول تقنين أوضاع الميليشيات داخل “5” وزارات
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
الدبيبة يخاطب “5” وزارات للبدء في تقنين أوضاع الميليشيات المسلحة .
حل الميليشيات ودمجها في هياكل الدولة المدنية :
وزراء الداخلية
الاقتصاد والتجارة
العمل والتأهيل
التعليم العالي
الشباب
خريطة المليشيات معقدة ويصعب فرزها منها .
جماعات تابعة لحكومة الوحدة
جماعات تساند المجلس الأعلى
جماعات تحمل فكر القاعدة .
أبرز مليشيات طرابلس
قوة الردع
كتيبة النواصي
الأمن المركزي
كتيبة ثوار طرابلس
الجماعة الليبية المقاتلة
لواء المحجوب
لواء الحلبوص
كتيبة المرسى