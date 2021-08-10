الدبيبة يحاول تقنين أوضاع الميليشيات داخل “5” وزارات

10 أغسطس، 2021 2:42 م
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أخبار ليبيا 24 –  إنفوغرافيك

الدبيبة يخاطب “5” وزارات للبدء في تقنين أوضاع الميليشيات المسلحة .

حل الميليشيات ودمجها في هياكل الدولة المدنية :

وزراء الداخلية

الاقتصاد والتجارة

العمل والتأهيل

التعليم العالي

الشباب

خريطة المليشيات معقدة ويصعب فرزها منها  .

جماعات تابعة لحكومة الوحدة

جماعات تساند المجلس الأعلى

جماعات تحمل فكر القاعدة .

أبرز مليشيات طرابلس

قوة الردع

كتيبة النواصي

الأمن المركزي

كتيبة ثوار طرابلس

الجماعة الليبية المقاتلة

لواء المحجوب

لواء الحلبوص

كتيبة المرسى

10 أغسطس، 2021 2:42 م
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