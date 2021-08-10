الحكومة تقرر استمرار تطبيق حظر التجول في غرب ليبيا

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وجه، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بناء على تعليمات رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، كتابين إلى وزيري الداخلية والحكم المحلي، باستمرار إجراءات تطبيق حظر التجول الجزئي المُطبق منذ أسبوعين في غرب البلاد، لعدم استقرار الوضع الوبائي.

ولم تحدد الحكومة، فترة تمديد حظر التجول.

وأعلنت الحكومة يوم 26 يوليو الماضي، فرض حظر تجول جزئي في عدة مناطق ولمدة أسبوعين، للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا.

ويسري الحظر في بلديات المنطقة الوسطى والغربية، بشكل يومي من الساعة السادسة مساءُ وحتى السادسة صباحًا.

ويتضمن القرار، إغلاق جميع الأنشطة التجارية، بشكل كامل خلال فترة الحظر.