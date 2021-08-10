إنفوغرافيك ا ميزانية حكومة الوحدة الوطنية في ثلاثة أشهر – ماذا تعادل عربياً؟!
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
بلغ مقترح ميزانية حكومة الوحدة الوطنية 111.273 مليار دينار والتي تقدر ب 25 مليار دولار وتعادل تكلفة بعض المشاريع في المنطقة العربية كالاتي:
1- يعادل نصف تكلفة مشروع مترو الرياض – بالمملكة العربية السعودية والذي يبلغ 40 مليار دولار.
2- يعادل تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة – بجمهورية مصر العربية والتي تبلغ 25 مليار دولار.
3- يعادل مرة ونصف من تكلفة مشروع مصفاة الزور – بدولة الكويت والذي تبلغ تكلفتها 16.1 مليار دولار.
4- يعادل 6 مرات من تكلفة مشروع مجمع الطاقة الشمسية – بالمملكة المغربية والذي تبلغ تكلفته 4.1 مليارات دينار.
5- يعادل 17 مرة من تكلفة محطة الفجيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية – بدولة الأمارات العربية المتحدة والتي تبلغ تكلفتها 1.4 مليار دولار.