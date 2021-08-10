إصابة أعضاء من الشرطة ومواطن جراء حادث اصطدام مروري في مسلاتة

أخبار ليبيا24

أصيب أعضاء شرطة تابعين لمديرية أمن مسلاتة نتيجة حادث تصادم مروري بطريق الشعافين في مسلاتة.

وذكرت وزارة الداخلية، أن دورية أمنية تابعة لمديرية أمن مسلاتة تعرضت، الإثنين، إلى حادث اصطدام مركبتهم بمركبة أخرى كانت مسرعة بطريق الشعافين في مسلاتة أثناء تأديتهم لمهامهم في تنفيذ حظر التجول.

وأوضحت الوزارة، أن الحادث أسفر عن إصابة أعضاء الدورية والمواطن، الذي قام بالاصطدام نتيجة السرعة الزائدة.

وأشارت إلى أن الحادث جاء نتيجة فقدان المواطن لتوازن مركبته بأحد المنعطفات.

وذكرت الوزارة، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة.