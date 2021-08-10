أمغيب يعلق على قرار ترقية عدد من الضباط من قبل حفتر

أخبار ليبيا24

علّق، عضو مجلس النواب، سعد أمغيب، على قرار القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بترقية عدد من الضباط العسكريين.

ووجه أمغيب التهنئة لضباط الجيش على الترقية، حيث كتب على منصة فيسبوك، يقول: “ألف مبروك لضباط جيشنا الأبطال الترقية مع الدعاء لهم بالتوفيق والسداد”.

وأصدر حفتر، الإثنين، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، قرارًا بترقية عدد من الضباط، كما أصدر قرارات تكليف لعدد منهم لتولي مهام عدد من الإدارات.

وفي ذات التدوينة، قال أمغيب: “إن أحد بنود مخرجات الاتفاق السياسي في جنيف ينص على أن تكون العاصمة المؤقتة للبلاد هي مدينة سرت، ويمارس المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عملهما منها.”

وأضاف أمغيب: “أن صفة القائد الأعلى اعتبروها بند من ضمن البنود التي لم تنفذ”.