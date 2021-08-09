وزير خارجية اليونان يُحادث المنقوش ويؤكد على إجراء انتخابات نزيهة في موعدها

9 أغسطس، 2021 2:44 م
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أخبار ليبيا24

أجرى وزير الخارجية اليونانية، نيكولاس دندياس، اليوم الإثنين، محادثة هاتفية مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، تناولت مستجدات الأوضاع التعاون المشترك بين ليبيا واليونان.

وقال دندياس، مغردًا على تويتر، “لقد تحدثت عبر الهاتف إلى وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنجوش، وتمت مناقشة تعميق العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في ليبيا”.

وأضاف دندياس، أنه “شددت على ضرورة أن تسود الظروف الملائمة والتي من شأنها أن تسمح بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد”.

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9 أغسطس، 2021 2:44 م
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