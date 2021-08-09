وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: هذه أسباب زيارة الدبيبة لتركيا

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قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة اليوم الإثنين إن زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة زيارته لجمهورية تركيا خصصت لمناقشة عدة ملفات اقتصادية.

وأضاف جمعة – بحسب منصة حكومتنا – أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على توقيع اتفاقية التجارة الحرة وزيارة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح وزير الدولة أن الدبيبة اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي في أكتوبر المقبل بالعاصمة طرابلس بمشاركة أردوغان.

وأفاد أنه جرى خلال هذه الزيارة معالجة مشكلة خطابات الضمان للشركات التركية العاملة في ليبيا، وذلك بإصدار قرار رئاسي تركي يرفع القيود التي سبق فرضها من قبل السلطات التركية على خطابات الضمان الصادرة من مصارف تركية لصالح مؤسسات ليبية.

ولفت جمعة أنه في ختام الزيارة قام رئيس الحكومة بزيارة عدد من المرضى والجرحى الموجودين بالساحة التركية للاطمئنان على صحتهم والوقوف على ظروفهم الصحية والخدمية.