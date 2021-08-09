واشنطن تُدرج قيادات تنظيمات إفريقية على قوائم الإرهاب الدولي

أخبار ليبيا 24

أعلنت الولايات المتحدة إدراج خمسة أشخاص قالت إنهم من قادة “الجماعات الإرهابية” في إفريقيا، ضمن قائمة الإرهابيين العالميين، وذلك بهدف تضيق الخناق على تلك الجماعات.

وجاء الإعلان الرسمي في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجاء على رأس هؤلاء الإرهابيين الخمسة، بونوماد ماشود عمر، الذي يتولى رئاسة الشؤون العسكرية والعلاقات الخارجية لتنظيم داعش في موزمبيق.

كما ضمت القائمة، سيدان أغ هيتا، القائد المسؤول عن منطقة “كيدال” في مالي، ضمن جماعة “نصرة الإسلام” المقربة من داعش في الساحل الإفريقي، وسالم ولد بريمات، وهو قيادي بارز في جماعة “نصرة الإسلام”، في منطقة “موبتي” في مالي. كما أنه يشرف على الجماعة الإرهابية في بوركينا فاسو.

وكشف بيان الخارجية الأمريكية عن القائمة ضمت أيضا عنصرين من حركة “الشباب” الإرهابية في الصومال، وهما علي محمد راج، المتحدث باسم حركة والقيادي البارز فيها، بالإضافة إلى عبد القادر محمد عبد القادر، الذي يعمل وسيطا بحركة الشباب الإرهابية.

وقال بلينكن إنه يتعين الآن تجميد جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأفراد وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عنها، موضحا أن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن قصد تعاملات مالية ضخمة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لمن تم ذكرهم، قد تتعرض لعقوبات.

وأشار بيان الخارجية إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعطيل وسائل تمويل تنظيم داعش في موزمبيق و”جماعة نصرة الإسلام” وحركة “الشباب” الإرهابيين، وذلك للحد من قدراتهم على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد المدنيين في مناطق الساحل الإفريقي ومناطق وسط وجنوب القارة الإفريقية أيضا.